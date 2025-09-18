Hezbollah Lancar Program Peringatan Memuliakan Syuhada Nasrallah dan Safiuddin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pergerakan Muqawwamah Lebanon, Hezbollah, telah mengumumkan butiran program memperingati ulang tahun kesyahidan pemimpinnya, Sayed Hassan Nasrallah dan Sayed Hashem Safiuddin.

Ali Zahir, ketua jabatan maklumat Hezbollah, menyatakan dalam satu sidang media bahawa slogan bagi acara tersebut adalah "Aku Setia pada Janji yang Dibuat".

Beliau menambah bahawa acara akan diadakan dari 25 September hingga 12 Oktober, lapor Al-Ahed News.

Acara-acara tersebut termasuk program seperti menerangkan Batu Al-Rawsheh di pantai Beirut dengan imej dua syuhada ini, ucapan Setiausaha Agung Hezbollah Sheikh Naim Qassem, perhimpunan awam pada waktu kesyahidan Nasrallah, pembacaan al-Quran, deklamasi sajak, nyanyian lagu, dan pameran seni visual.

Nasrallah telah syahid pada 27 September 2024 dalam serangan udara Israel di pinggir selatan Beirut yang menggunakan bom penembus kubu buatan Amerika.

Safiuddin memimpin Hezbollah selama satu minggu selepas kematian Nasrallah sebelum beliau, bersama beberapa rakannya, juga syahid dalam serangan Israel di pinggir selatan Beirut pada 3 Oktober 2024.

Safiuddin telah menyertai Hezbollah pada tahun 1982 dan berkhidmat sebagai ketua Majlis Eksekutifnya dari tahun 1994 sehingga kesyahidannya.