Ben-Gvir: Jika Saya Perdana Menteri, Saya Akan Tangkap Mahmud Abbas Serta-merta

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Itamar Ben-Gvir dalam satu wawancara dengan saluran "Israel 24" pada Ahad malam mengisytiharkan bahawa jika dia memegang jawatan Perdana Menteri, dia akan segera menangkap Mahmud Abbas, Presiden Pihak Berkuasa Palestin.

Kenyataan ini dibuat sebagai tindak balas kepada pengiktirafan negara Palestin oleh Britain, Kanada, Australia, dan Portugal yang dilakukan pada hari yang sama dan telah mencetuskan reaksi keras daripada pegawai Israel.

Ben-Gvir, pemimpin parti sayap kanan ekstremis "Kuasa Yahudi", berkata: "Kami tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Pihak Berkuasa Palestin, sedangkan mereka melakukan apa sahaja yang mereka mahu."

Sebagai jawapan kepada soalan mengenai tindakan yang wajar dalam situasi ini, dia menyatakan: "Kita harus membubarkan pihak yang berkuasa ini. Jika saya perdana menteri, saya akan mengeluarkan perintah untuk menangkap Mahmud Abbas serta-merta, kerana pada pandangan kami, dia sedang menjalankan keganasan antarabangsa terhadap Israel."

Perlu dinyatakan bahawa pegawai Israel mendakwa tindakan diplomatik Palestin di pertubuhan antarabangsa seperti Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, adalah seperti "keganasan antarabangsa."