Analisis BBC Mencadangkan Israel Semakin Terisolasi di Peringkat Antarabangsa

22 September 2025 - 17:58
Analisis BBC mencadangkan Israel semakin terisolasi di peringkat antarabangsa, dengan keadaan dibandingkan dengan keruntuhan rejim apartheid di Afrika Selatan.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Analisis BBC mencadangkan Israel semakin terisolasi di peringkat antarabangsa, dengan keadaan dibandingkan dengan keruntuhan rezim apartheid di Afrika Selatan.

Faktor utama termasuk:

  • Tekanan Diplomatik: Pengiktirafan Palestin oleh lebih banyak negara dan kecaman daripada negara-negara Teluk.

  • Tindakan Undang-undang: Keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang mengehadkan pergerakan pemimpin Israel.

  • Tekanan Ekonomi: Pengakuan Netanyahu sendiri berdepan dengan pengasingan ekonomi.

Persoalan utama ialah sama ada kerajaan Netanyahu dapat meneruskan agenda tanpa menyebabkan kerosakan kekal kepada kedudukan Israel di dunia.

