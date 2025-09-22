Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Analisis BBC mencadangkan Israel semakin terisolasi di peringkat antarabangsa, dengan keadaan dibandingkan dengan keruntuhan rezim apartheid di Afrika Selatan.
Faktor utama termasuk:
-
Tekanan Diplomatik: Pengiktirafan Palestin oleh lebih banyak negara dan kecaman daripada negara-negara Teluk.
-
Tindakan Undang-undang: Keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang mengehadkan pergerakan pemimpin Israel.
-
Tekanan Ekonomi: Pengakuan Netanyahu sendiri berdepan dengan pengasingan ekonomi.
Persoalan utama ialah sama ada kerajaan Netanyahu dapat meneruskan agenda tanpa menyebabkan kerosakan kekal kepada kedudukan Israel di dunia.
Your Comment