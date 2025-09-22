Video | Khabar Terkini Global Sumud Flotilla

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kemaskini terkini misi:

Tinggal 715 batu nautika lagi untuk sampai ke Gaza.

5 hari lagi sebelum memasuki zon berisiko tinggi.

7 hari lagi untuk sampai ke Gaza.

Lebih daripada 40 buah kapal telah berkumpul di perairan antarabangsa.

Kenyataan misi:

"Kapal-kapal Armada Sumud Global kini mula bergerak bersama armada Greece, yang akan menyusul tidak lama lagi, memasuki minggu-minggu terakhir misi kemanusiaan kami untuk sampai ke Gaza dan mematahkan sekatan haram Israel.

Setiap hari, kami akan menyiarkan kemaskini terkini ketika kami menghampiri zon berisiko tinggi di perairan wilayah Palestin.

Setiap orang di atas kapal bergantung pada perhatian dunia. Kesaksian anda adalah perlindungan mereka. Sila kongsikan pesan ini seberapa luas yang mungkin.

Sertai kami. Hentikan Pembunuhan Beramai-ramai. Perhatikan Gaza!"