Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Negara-negara Barat, yang menjadi hamba kepada projek Zionisme global, kini mengerahkan semua tekanan diplomatik untuk memaksa satu perjanjian yang menuntut konsesi besar dari Iran, sebagai balasan untuk keuntungan kecil dan bersyarat, semuanya dibina atas dasar mengalahkan Iran dan memusnahkan fasiliti nuklearnya.

Namun, Iran menolak formula ini. Tehran menegaskan bahawa yang diperlukan adalah perjanjian seimbang, antara konsesi nuklear yang diberikan dan keuntungan nyata yang akan diperoleh.

Kita berada di ambang hari, malah minggu-minggu yang penuh dengan peningkatan ketegangan antarabangsa. Iran nampaknya telah bersedia untuk menghadapi "sekatan antarabangsa yang zalim" sambil membina semula kekuatan tenteranya sejak bermulanya gencatan senjata.

Sejak detik itu, semua dimensi angkatan bersenjata Iran bekerja siang dan malam, memulihkan kekuatan, menutup luka kehilangan, dan bersiap untuk pertempuran seterusnya. Dan jika kemampuan ini terpelihara dari pengkhianat dan ejen rahsia, kita akan menyaksikan kejutan ketenteraan pada babak akan datang.