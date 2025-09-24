Perbincangan Dengan AS Tidak Bermakna Bagi Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Majlis Penyelarasan Dakwah Islam Iran mengeluarkan kenyataan berikutan ucapan penting Pemimpin Agung Revolusi Islam, menegaskan bahawa jalan penyelesaian bagi Iran adalah dengan menjadi kuat dalam semua aspek, dan bukan melalui rundingan dengan Amerika Syarikat.

Titik Utama Kenyataan:

Kekuatan sebagai Jalan Penyelesaian: Kenyataan itu menekankan bahawa kunci utama adalah menjadi kuat dari segi saintifik, struktur, politik, dan budaya. Kekuatan angkatan tentera negara dalam "perang 12 hari" baru-baru ini dijadikan contoh. Iran yang kuat akan dicapai melalui kerajaan, parlimen, kehakiman, media, ekonomi, dan budaya yang kuat. Perpaduan Nasional: Perpaduan rakyat Iran di bawah pimpinan digambarkan sebagai senjata ampuh yang mematahkan rancangan musuh semasa konflik. Sebarang percubaan untuk mencipta perpecahan sosial atau etnik adalah kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Pencapaian Strategik: Keupayaan pengayaan uranium 60% disebut sebagai simbol ketahanan, keupayaan saintifik, dan kemandirian ekonomi. Ia meletakkan Iran sebagai kuasa teknologi dan menolak sebarang tuntutan untuk menghentikannya sebagai percubaan untuk melemahkan negara. Penolakan terhadap Rundingan dengan AS: Berdasarkan pengalaman lalu, kenyataan itu menyimpulkan bahawa rundingan dengan Washington tidak membawa sebarang faedah atau mengurangkan ancaman terhadap Iran. AS didakwa hanya ingin memaksakan sekatan dan had tanpa kompromi. Oleh itu, jalan yang harus dituju adalah pengukuhan menyeluruh untuk meningkatkan kos ancaman bagi musuh. Pelaburan pada Generasi Muda: Potensi generasi muda dan pelajar dilihat sebagai aset penting untuk masa depan negara, dengan merujuk kepada kejayaan dalam sains, teknologi, dan sukan.

Kesimpulan: Laporan itu menegaskan bahawa masa depan Iran terletak pada ketahanan aktif, kemajuan, dan keyakinan pada kemampuan sendiri, bukannya kompromi atau penyerahan kepada kuasa asing. Majlis berikrar untuk menyokong sepenuhnya laluan ini.