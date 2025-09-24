Video | Isteri Veteran Lubnan: Suami Saya Dianugerah Pingat Veteran Buat Kali Keempat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasangan Lebanon, Zainab Tahhan dan Ali Hilal, menyaksikan sendiri letupan Pegaz pada ulang tahun perkahwinan mereka tahun lalu. Tahun ini, mereka akhirnya menyambut majlis perkahwinan mereka.

Dalam temu bual, Zainab Tahhan, kakak kepada syahid pertama jalan Al-Quds dan isteri kepada seorang veteran Lebanon, berkongsi pengalaman mereka.

Zainab memperkenalkan dirinya sebagai aktivis sosial, budaya dan politik. Suaminya, Ali Hilal Atwi, cedera dalam serangan pengganas Pegaz. Ini merupakan kali keempat suaminya cedera dan menerima pingat kerana terlibat dalam perjuangan suci.

Mengenai hari kejadian, Zainab menceritakan suaminya pergi ke pasar raya ketika letupan berlaku. Ali cedera parah di bahagian mata kanan, muka, dada dan belakang badan, dengan tiga jari tangan kanannya terputus.

Ditanya bagaimana dia mengatasi trauma itu, Zainab menyifatkan suaminya dan pejuang lain sebagai "tentang Imam Mahdi (a.j.)" yang mempunyai semangat sabar, berani dan keimanan yang tinggi. Kecederaan kali keempat suaminya membuktikan keluarga mereka kekal teguh dalam perjuangan perlawanan.

Untuk rawatan, mereka dibawa ke Iran. Zainab berkongsi kenangan manis apabila mereka dikunjungi oleh petugas Imam Reza AS dan dihiburkan dengan upacara kejutan sebelum pembedahan suaminya.

Zainab menegaskan bahawa penderitaan dan pengorbanan adalah pilihan sedar mereka, dan menganggapnya sebagai ujian daripada Allah. Dia bertekad untuk tidak meninggalkan medan jihad ini, menyatakan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait (a.s.) sebagai panduan.

Wartawan bertanya kepada Zainab bagaimana dia memandang kesakitan ini, dan dia menjawab: "...Kesakitan ini adalah hasil pilihan mana? Pilihan kesedaran dan kerelaan yang kami pilih sendiri. Allah Yang Maha Suci telah menganugerahkan nikmat kepada saya dengan memilih saya untuk ujian ini. Di sinilah medan jihad pertama dan kami tidak akan pernah meninggalkannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah ke jalan ini, dan ini adalah antara keistimewaan kami."

"Kesakitan, jihad, dan perkahwinan, semua ini membentuk personaliti dan kehidupan kami, dan inilah antara ciri persekitaran kami sebagai penyokong Hezbollah... Seperti yang disebut oleh tokoh agama dalam majlis hari ini: "Kewalian dan cinta kepada Muhammad SAW dan keluarga Muhammad SAW sudah memadai bagi kami, dan kami berpegang teguh kepadanya."

"Kami akan menyempurnakan jalan ini walaupun jika perlu dengan darah kami sendiri, dan dengan segala yang kami miliki, kami akan meneruskan jalan ini dan tidak akan pernah melepaskannya."