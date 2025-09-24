Iran Memiliki Penyusupan dalam Rejim Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Menurut pengakuan Barat dan pegawai rejim itu sendiri, Iran telah berjaya menyusup masuk ke dalam rejim Zionis. Penangkapan beberapa individu yang merupakan warganegara mereka sendiri, yang disiarkan dalam media, adalah bukti nyata penyusupan ini. Pengakuan terhadap kekuatan Iran merupakan satu nikmat besar yang perlu kita dedahkan, jelaskan dan syukuri."

"Dokumen-dokumen yang berjaya diambil daripada rejim tersebut, bersama maklumat penting yang diperoleh, adalah satu lagi nikmat besar."