Jeneral Mousavi: Angkatan Bersenjata Akan Beri Jawapan Di Luar Jangkaan kepada Ancaman Penindas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran mengeluarkan mesej tegas sempena Minggu Pertahanan Suci, dengan poin utama berikut:

Kesiapsiagaan Mutlak: Angkatan Bersenjata Iran mendakwa telah bersedia untuk memberikan jawaban yang "tegas, menyesalkan, dan di luar jangkaan" terhadap sebarang ancaman, dengan bersandar pada keupayaan dan inovasi domestik. Pelajaran Sejarah: Pengalaman Perang Iran-Iraq (Pertahanan Suci) digambarkan sebagai asas kepada ketahanan negara hari ini, yang menanamkan nilai iman, berdikari, dan perpaduan nasional. Pengesahan Kekuatan Terkini: Kemenangan dalam konflik 12 hari baru-baru ini (merujuk kepada serangan balas terhadap Israel) dipaparkan sebagai bukti langsung keberkesanan doktrin "pencegahan bijak" Iran, yang bertujuan menggagalkan musuh pada peringkat awal.

Intinya, mesej ini merupakan pernyataan keyakinan diri yang kuat, yang menghubungkan warisan sejarah dengan kekuatan masa kini untuk menyampaikan amaran tentang ketahanan dan kemampuan balas Iran yang unggul kepada musuh-musuhnya.