Menteri Luar Iran Tiba di New York untuk Perhimpunan AG PBB

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, telah tiba di New York pada Isnin untuk menghadiri sesi ke-80 Perhimpunan Agung PBB. Beliau diketuai sebuah delegasi diplomatik yang termasuk timbalan menteri dan penolong khas.

Dalam lawatan ini, Araghchi akan menyertai Presiden Masoud Pezeshkian dalam perhimpunan tersebut, menghadiri mesyuarat PBB, dan menyampaikan pendirian Iran mengenai isu-isu utama agenda. Beliau juga dijadualkan mengadakan perbincangan dua hala dan pelbagai hala dengan rakan sejawatan dari pelbagai negara.

Perhimpunan Agung PBB ke-80 ini dijangka dihadiri hampir 150 ketua negara dan kerajaan, serta ribuan mesyuarat sidang, bagi membincangkan cabaran global seperti konflik dan perubahan iklim.