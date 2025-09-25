AS, China, Perancis dan Britain Cuba Tiru Dron Shahed Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Syarikat-syarikat di Amerika Syarikat, China, Perancis, Britain dan negara-negara lain sedang membangunkan pesawat tanpa pemandu berkos rendah dengan tujuan meniru dron Shahed.

Dron Shahed Iran yang terkenal telah digunakan secara efektif oleh Rusia untuk menyerang Ukraine. Kini A.S. dan sekutunya berlumba-lumba untuk membangunkan versi 'ciplak' bagi senjata jarak jauh kos rendah.

Selama beberapa dekad, tentera maju menggunakan peluru berpandu mahal untuk serangan yang tepat dan artileri yang lebih murah untuk pengeboman besar-besaran. Perang di Ukraine telah menunjukkan bahawa dron boleh menjadi murah dan tepat, dengan harga Shahed yang hanya bernilai berpuluh-puluh ribu dolar setiap satu dan mampu terbang lebih daripada 1,000 batu, mengikut beberapa anggaran.