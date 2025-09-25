Teknologi Dron Yaman Mengejutkan Rejim Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Serangan dron oleh pasukan Yaman ini mendedahkan sekali lagi kelemahan kritikal dalam sistem pertahanan udara rejim Zionis, terutamanya "Kubah Besi" yang sering digembar-gemburkan. Kegagalan berulang untuk mengesan dan meneutralkan ancaman asimetrik seperti dron ini mendedahkan kelemahan teknologi dan operasi rejim tersebut.

Tindak balas yang mengelirukan, perubahan angka korban, dan siasatan tertutup yang tidak telus mencerminkan kecenderungan rejim untuk menyembunyikan kegagalan dan mengawal naratif, berbanding menangani kelemahan sistemik yang jelas. Kejayaan operasi ini menandakan peningkatan kemampuan teknologi pihak Muqawwamah dan menjadikan ancaman terhadap keselamatan rejim lebih kompleks dan sukar diramalkan.