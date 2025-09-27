IRGC: Musuh Muqawwamah Bakal Dihina

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu kenyataan daripada Kor Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) yang dikeluarkan semasa majlis memperingati pemimpin Perlawanan Lubnan dan Brigedier Jeneral Nilforoushan yang disyahidkan menekankan:

"Rancangan paksi Zionis-Amerika untuk melemahkan atau memusnahkan Muqawwamah telah berkali-kali gagal dan dengan izin Allah, rancangan terkini mereka juga hanya akan membawa aib dan kehinaan, Muqawwamah pada hari ini tidak lemah, malah semakin bersinar sebagai kuasa pengimbang di rantau ini."