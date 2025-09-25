Video | Iran Lebih Berkemampuan Berbanding Anggaran Washington dan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kolonel Douglas Macgregor, mantan penasihat di Kementerian Pertahanan AS, menyatakan: "Israel tidak boleh menjadi kuasa dominan di rantau ini selagi Iran kekal utuh dan kuat. Iran muncul dari konflik 12 hari itu dalam keadaan jauh lebih mendominasi."

Sebelum ini diramalkan bahawa Israel boleh memecahkan Iran seperti Syria tetapi realiti merupakan suatu perkara yang berbeza. Perlu diingat, Iran mempunyai wilayah seluas Eropah Barat, dengan populasi yang sangat besar. Mereka terbukti jauh lebih kompleks dan berkemampuan berbanding yang pernah diakui oleh Israel atau Amerika.