  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Antarabangsa

Bekas Perdana Menteri UK Dijangka Urus Gaza

27 September 2025 - 19:06
News ID: 1732103
Bekas Perdana Menteri UK Dijangka Urus Gaza

Menurut laporan Wall Street Journal, satu rancangan didakwa disokong oleh Donald Trump mencadangkan bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair sebagai pentadbir sementara Gaza.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan Wall Street Journal, satu rancangan didakwa disokong oleh Donald Trump mencadangkan bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair sebagai pentadbir sementara Gaza.

Perkara Penting:

  • Tony Blair akan mengetuai delegasi peralihan antarabangsa

  • Kerajaan peralihan akan termasuk teknokrat Palestin

  • Peraturan ini akan berlangsung selama beberapa tahun sehingga kawalan dikembalikan kepada rakyat Palestin

  • Rancangan ini dilaporkan disokong oleh White House

Struktur Dicadangkan:

  • Blair akan mengetuai pentadbiran yang disokong PBB dan negara-negara Teluk

  • Profesional Palestin akan membentuk kerajaan peralihan

  • Kuasa akan dipindahkan kembali kepada rakyat Palestin selepas perang tamat

Your Comment

You are replying to: .
captcha