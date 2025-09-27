Bekas Perdana Menteri UK Dijangka Urus Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan Wall Street Journal, satu rancangan didakwa disokong oleh Donald Trump mencadangkan bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair sebagai pentadbir sementara Gaza.
Perkara Penting:
-
Tony Blair akan mengetuai delegasi peralihan antarabangsa
-
Kerajaan peralihan akan termasuk teknokrat Palestin
-
Peraturan ini akan berlangsung selama beberapa tahun sehingga kawalan dikembalikan kepada rakyat Palestin
-
Rancangan ini dilaporkan disokong oleh White House
Struktur Dicadangkan:
-
Blair akan mengetuai pentadbiran yang disokong PBB dan negara-negara Teluk
-
Profesional Palestin akan membentuk kerajaan peralihan
-
Kuasa akan dipindahkan kembali kepada rakyat Palestin selepas perang tamat
