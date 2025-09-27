Bekas Perdana Menteri UK Dijangka Urus Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan Wall Street Journal, satu rancangan didakwa disokong oleh Donald Trump mencadangkan bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair sebagai pentadbir sementara Gaza.

Perkara Penting:

Tony Blair akan mengetuai delegasi peralihan antarabangsa

Kerajaan peralihan akan termasuk teknokrat Palestin

Peraturan ini akan berlangsung selama beberapa tahun sehingga kawalan dikembalikan kepada rakyat Palestin

Rancangan ini dilaporkan disokong oleh White House

Struktur Dicadangkan: