Peningkatan Aktiviti di Tapak Natanz Selepas Serangan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan terkini menunjukkan Iran telah meningkatkan pembinaan dan langkah keselamatan di fasiliti nuklear bawah tanah Natanz selepas satu serangan disyaki.

Perkembangan Penting:

Iran meningkatkan pagar keselamatan, mengukuhkan pintu terowong, dan mengembangkan kerja penggalian bawah tanah

Pembinaan bawah tanah di Gunung Kalanj (Karkas) bermula sekitar tahun 2020

Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi mengesahkan Iran membina bengkel baru untuk melindungi pengeluaran sentrifugal selepas sabotaj Tesa Karaj

Tujuan sebenar masih tidak jelas kerana pemeriksa IAEA tidak dapat mengakses tapak tersebut

Butiran Teknikal:

Anggaran kedalaman: 80-100 meter (mungkin lebih dalam daripada fasiliti Fordow)

Imej satelit baru menunjukkan enam tapak impak bom di Fordow telah dibaiki

Kompleks Natanz merangkumi bahagian atas tanah (Kilang Pengayaan Bahan Api) dan bawah tanah (Kilang Pengayaan Percubaan)

Nota Penting: