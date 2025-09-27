  1. Home
Peningkatan Aktiviti di Tapak Natanz Selepas Serangan

27 September 2025 - 18:25
News ID: 1732095
Laporan terkini menunjukkan Iran telah meningkatkan pembinaan dan langkah keselamatan di fasiliti nuklear bawah tanah Natanz selepas satu serangan disyaki.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan terkini menunjukkan Iran telah meningkatkan pembinaan dan langkah keselamatan di fasiliti nuklear bawah tanah Natanz selepas satu serangan disyaki.

Perkembangan Penting:

  • Iran meningkatkan pagar keselamatan, mengukuhkan pintu terowong, dan mengembangkan kerja penggalian bawah tanah

  • Pembinaan bawah tanah di Gunung Kalanj (Karkas) bermula sekitar tahun 2020

  • Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi mengesahkan Iran membina bengkel baru untuk melindungi pengeluaran sentrifugal selepas sabotaj Tesa Karaj

  • Tujuan sebenar masih tidak jelas kerana pemeriksa IAEA tidak dapat mengakses tapak tersebut

Butiran Teknikal:

  • Anggaran kedalaman: 80-100 meter (mungkin lebih dalam daripada fasiliti Fordow)

  • Imej satelit baru menunjukkan enam tapak impak bom di Fordow telah dibaiki

  • Kompleks Natanz merangkumi bahagian atas tanah (Kilang Pengayaan Bahan Api) dan bawah tanah (Kilang Pengayaan Percubaan)

Nota Penting:

  1. Pengembangan bawah tanah semasa berasingan daripada fasiliti bawah tanah sedia ada

  2. Natanz sebelumnya menempatkan kira-kira 15,000 sentrifugal, mungkin rosak dalam gangguan bekalan elektrik selepas serangan

  3. Imej satelit menunjukkan aktiviti penggalian dan kenderaan berterusan di tapak Gunung Karkas

  4. Kerja pembaikan di Fordow nampaknya bertujuan mencegah keruntuhan struktur lanjut

