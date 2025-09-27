Peningkatan Aktiviti di Tapak Natanz Selepas Serangan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan terkini menunjukkan Iran telah meningkatkan pembinaan dan langkah keselamatan di fasiliti nuklear bawah tanah Natanz selepas satu serangan disyaki.
Perkembangan Penting:
-
Iran meningkatkan pagar keselamatan, mengukuhkan pintu terowong, dan mengembangkan kerja penggalian bawah tanah
-
Pembinaan bawah tanah di Gunung Kalanj (Karkas) bermula sekitar tahun 2020
-
Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi mengesahkan Iran membina bengkel baru untuk melindungi pengeluaran sentrifugal selepas sabotaj Tesa Karaj
-
Tujuan sebenar masih tidak jelas kerana pemeriksa IAEA tidak dapat mengakses tapak tersebut
Butiran Teknikal:
-
Anggaran kedalaman: 80-100 meter (mungkin lebih dalam daripada fasiliti Fordow)
-
Imej satelit baru menunjukkan enam tapak impak bom di Fordow telah dibaiki
-
Kompleks Natanz merangkumi bahagian atas tanah (Kilang Pengayaan Bahan Api) dan bawah tanah (Kilang Pengayaan Percubaan)
Nota Penting:
-
Pengembangan bawah tanah semasa berasingan daripada fasiliti bawah tanah sedia ada
-
Natanz sebelumnya menempatkan kira-kira 15,000 sentrifugal, mungkin rosak dalam gangguan bekalan elektrik selepas serangan
-
Imej satelit menunjukkan aktiviti penggalian dan kenderaan berterusan di tapak Gunung Karkas
-
Kerja pembaikan di Fordow nampaknya bertujuan mencegah keruntuhan struktur lanjut
