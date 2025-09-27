  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Antarabangsa

Presiden Colombia Buka Pendaftaran Sukarelawan Untuk Palestin

27 September 2025 - 18:32
News ID: 1732097
Presiden Colombia Buka Pendaftaran Sukarelawan Untuk Palestin

Media Colombia melaporkan kerajaan Presiden Gustavo Petro telah memulakan pendaftaran sukarelawan yang bersedia berjuang untuk menyokong Palestin.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media Colombia melaporkan kerajaan Presiden Gustavo Petro telah memulakan pendaftaran sukarelawan yang bersedia berjuang untuk menyokong Palestin.

Perkara Penting:

  • Presiden Petro mengumumkan inisiatif pendaftaran sukarelawan

  • Beliau secara peribadi menyatakan kesediaan untuk menyertai dan berjuang bersama rakyat Palestin

  • Tindakan ini menunjukkan pendirian kuat Colombia dalam menyokong hak rakyat Palestin

Latar Belakang:
Pengumuman ini dibuat ketika konflik di Gaza dan Tebing Barat masih berterusan, menonjolkan solidariti Colombia dengan rakyat Palestin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha