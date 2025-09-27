Presiden Colombia Buka Pendaftaran Sukarelawan Untuk Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media Colombia melaporkan kerajaan Presiden Gustavo Petro telah memulakan pendaftaran sukarelawan yang bersedia berjuang untuk menyokong Palestin.

Perkara Penting:

Presiden Petro mengumumkan inisiatif pendaftaran sukarelawan

Beliau secara peribadi menyatakan kesediaan untuk menyertai dan berjuang bersama rakyat Palestin

Tindakan ini menunjukkan pendirian kuat Colombia dalam menyokong hak rakyat Palestin

Latar Belakang:

Pengumuman ini dibuat ketika konflik di Gaza dan Tebing Barat masih berterusan, menonjolkan solidariti Colombia dengan rakyat Palestin.