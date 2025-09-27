Presiden Colombia Buka Pendaftaran Sukarelawan Untuk Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media Colombia melaporkan kerajaan Presiden Gustavo Petro telah memulakan pendaftaran sukarelawan yang bersedia berjuang untuk menyokong Palestin.
Perkara Penting:
-
Presiden Petro mengumumkan inisiatif pendaftaran sukarelawan
-
Beliau secara peribadi menyatakan kesediaan untuk menyertai dan berjuang bersama rakyat Palestin
-
Tindakan ini menunjukkan pendirian kuat Colombia dalam menyokong hak rakyat Palestin
Latar Belakang:
Pengumuman ini dibuat ketika konflik di Gaza dan Tebing Barat masih berterusan, menonjolkan solidariti Colombia dengan rakyat Palestin.
Your Comment