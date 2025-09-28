Tun Mahathir: Yahudi Tidak Ambil Pengajaran Masa Silam Mereka

Tun Dr Mahathir mengutuk tindakan Israel ke atas rakyat Palestin sebagai genosid yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.
Noktah-noktah penting yang diungkapkan beliau:
-
Mengutuk Israel: Beliau mengecam tindakan Israel sebagai genosid yang dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa bersalah.
-
Kritikan terhadap AS: Beliau mengkritik keras sokongan terbuka Amerika Syarikat kepada Israel, termasuk menghalang Presiden Palestin ke PBB.
-
Gagal Belajar dari Sejarah: Beliau menegaskan bahawa bangsa Yahudi, yang pernah ditindas, kini menindas orang lain, menunjukkan mereka tidak mengambil pengajaran daripada sejarah.
-
Seruan kepada Pemimpin Dunia: Dr Mahathir menyeru pemimpin dunia bangkit menentang pembunuhan beramai-ramai ini.
-
Cadangan Penyelesaian: Beliau mencadangkan penubuhan pasukan pengaman PBB untuk menghentikan rampasan kuasa ke atas Gaza.
-
Sokongan kepada Palestin: Beliau menyambut baik langkah beberapa negara Eropah yang mengiktiraf kedaulatan negara Palestin.
