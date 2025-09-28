  1. Home
Tun Mahathir: Yahudi Tidak Ambil Pengajaran Masa Silam Mereka

28 September 2025 - 18:17
News ID: 1732567
Tun Dr Mahathir mengutuk tindakan Israel ke atas rakyat Palestin sebagai genosid yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Noktah-noktah penting yang diungkapkan beliau:

  • Mengutuk Israel: Beliau mengecam tindakan Israel sebagai genosid yang dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa bersalah.

  • Kritikan terhadap AS: Beliau mengkritik keras sokongan terbuka Amerika Syarikat kepada Israel, termasuk menghalang Presiden Palestin ke PBB.

  • Gagal Belajar dari Sejarah: Beliau menegaskan bahawa bangsa Yahudi, yang pernah ditindas, kini menindas orang lain, menunjukkan mereka tidak mengambil pengajaran daripada sejarah.

  • Seruan kepada Pemimpin Dunia: Dr Mahathir menyeru pemimpin dunia bangkit menentang pembunuhan beramai-ramai ini.

  • Cadangan Penyelesaian: Beliau mencadangkan penubuhan pasukan pengaman PBB untuk menghentikan rampasan kuasa ke atas Gaza.

  • Sokongan kepada Palestin: Beliau menyambut baik langkah beberapa negara Eropah yang mengiktiraf kedaulatan negara Palestin.

