Imam Khamenei: Israel Rejim Paling Dibenci, Terasing di Dunia

Agensi Berita Antarabnagsa Ahlul Bait (ABNA): "Pada hari ini, rejim Zionis yang jahat adalah rejim yang paling dibenci dan terpencil di dunia," menurut hantaran di X oleh KHAMENEI.IR, iaitu akaun rasmi Ayatollah Khamenei.

Hantaran yang diterbitkan pada Sabtu dalam bahasa Parsi, Inggeris, dan Ibrani itu disertai dengan gambar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berucap di Perhimpunan Agung PBB ke-80 di hadapan deretan kerusi kosong.

Netanyahu menyampaikan ucapannya pada Jumaat. Ramai delegasi meninggalkan dewan apabila dia mula berucap.

Israel berhadapan dengan pengasingan antarabangsa yang semakin meningkat berikutan perangnya yang berterusan di Gaza, di mana lebih 65,000 rakyat Palestin telah terbunuh sama ada akibat serangan atau mati kelaparan yang dikenakan Israel sejak konflik bermula pada 7 Oktober 2023.

Pegawai Gaza menyatakan jumlah kematian sebenar adalah lebih tinggi, memandangkan masih banyak mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan.