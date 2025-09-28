  1. Home
Pemimpin Ansarullah Yaman: Mereka Yang Berhubungan Dengan Musuh Juga Dalam Bahaya

28 September 2025 - 19:08
News ID: 1732589
"Mereka yang mengadakan hubungan dengan musuh juga di dalam bahaya", berikut merupakan kenyataan yang dikeluarkan daripada pemimpin Ansaarullah yaman, Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dalam ucapannya memperingati kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah.

Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, dalam ucapannya memperingati kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah, menyatakan:

  • Mengenai Pelucutan Senjata Lebanon: Beliau membincangkan perundingan mengenai pelucutan senjata Lebanon yang bahkan melibatkan perbincangan tentang peluru berpandu Iran.

  • Mengenai Bergantung kepada PBB: Beliau mempersoalkan bagaimana negara-negara Arab boleh meminta perlindungan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sebuah institusi yang hanya memberikan kata-kata sokongan kosong untuk Palestin.

  • Mengenai Hak Untuk Berpersenjata: Beliau menekankan bahawa kuasa-kuasa global seperti Rusia, Jepun, dan NATO sedang menambah senjata mereka, jadi mengapa Lebanon, yang berhadapan dengan ancaman langsung Israel, dikatakan tidak boleh memiliki senjata?

