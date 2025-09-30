Permintaan Armada Sumud kepada Kerajaan Dunia, "Sokonglah Kami"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Penganjur Armada Sumud mengisytiharkan: "Kami menegaskan hak kami untuk bergerak bebas dan menyampaikan bantuan kemanusiaan berdasarkan undang-undang antarabangsa."

Mereka menambah: "Kami meminta kerajaan Turki, Itali, Sepanyol, dan semua kerajaan di seluruh dunia untuk melaksanakan sokongan lisan mereka secara praktikal."

Penganjur Armada Sumud memperjelas: "Kami meminta kerajaan yang menyokong kapal-kapal Armada Samoud untuk mengiringi kapal-kapal ini sehingga ke pantai Genting Gaza."

Sebelum ini, telah diumumkan bahawa dua kapal dari Armada Global Sumud kini berada pada jarak 270 batu nautika dari pantai Gaza.

Menurut Jawatankuasa Antarabangsa untuk Memecah Sekatan Gaza, kapal-kapal ini masih mempunyai kira-kira 500 kilometer lagi untuk sampai ke destinasi mereka.