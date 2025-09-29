Israel Takut, Sistem Pertahanan Dipersiapkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Penilaian terbaru mendedahkan bahawa tentera Amerika telah meningkatkan keupayaan pertahanan peluru berpandu Israel, dengan memindahkan sistem THAAD dari Emiriah Arab Bersatu ke wilayah pendudukan.

Imej satelit menunjukkan pengembangan tapak pertahanan udara yang dikendalikan Amerika di Palestina yang diduduki, dengan empat pelancar THAAD baharu ditambah kepada enam pelancar yang sedia ada.

Perkembangan ini berlaku sejurus selepas perang 12 hari antara Iran dan Israel, yang mendedahkan kekurangan serius dalam inventori pertahanan peluru berpandu Israel. Keperluan mendesak untuk bantuan menyebabkan Tel Aviv secara terbuka berusaha untuk peningkatan.

Penghantaran unit THAAD dan pengembangan infrastruktur sokongan menunjukkan dorongan strategik untuk menambah lapisan pertahanan dan mengurangkan keterdedahan terhadap ancaman peluru berpandu.

Sebelum Pemasangan THAAD