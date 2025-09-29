Hukuman Mati Pengintip Rejim Zionis Dilaksanakan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hukuman mati terhadap Bahman Choubi-Asl, salah satu pengintip paling penting rejim Zionis di Iran, telah dilaksanakan pagi ini.

Individu ini bekerjasama secara meluas dan sedar dalam bidang pangkalan data dengan perisikan rejim Zionis, hadir sebagai pengurus dalam semua projek syarikat, dan mempunyai akses tinggi kepada bank data penting serta institusi kerajaan negara.

Tujuan utama perisikan Mossad dalam merekrut pesalah ini adalah untuk mendapatkan bank data institusi-institusi kerajaan dan mewujudkan lopong-lopong keselamatan di pusat data Iran.