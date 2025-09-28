Menteri Komunikasi Malaysia: Sidang Kemuncak ASEAN dengan Trump Buka Ruang Bincang Isu Palestin Terus-terang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil, berkata kehadiran Trump akan membolehkan negara-negara ASEAN menyampaikan pendirian mereka dengan terbuka dan terus terang, iaitu sokongan teguh mereka untuk Palestin dan kritikan terhadap sikap hipokrit negara tertentu dalam menangani isu tersebut.

Butiran Penting:

Platform Diplomasi: Jemputan kepada Trump dilihat sebagai platform untuk berdialog dan menyampaikan mesej dengan berkesan, bukannya memulaukan.

Pendekatan PM: Pendekatan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mengutamakan dialog dalam banyak perkara.

Masa Tepat: Kehadiran Trump dianggap sangat tepat pada masanya memandangkan semakin banyak negara menyokong kebebasan Palestin dan perbincangan sengit mengenai gencatan senjata sedang berlaku di peringkat global seperti di Perhimpunan Agung PBB.

Peluang untuk ASEAN: Ia memberi ruang bukan sahaja kepada Malaysia, tetapi juga negara anggota ASEAN yang lain untuk berinteraksi dan menyampaikan pandangan mereka kepada Presiden AS.

Semalam, Perdana Menteri menegaskan bahawa Malaysia akan menggunakan platform diplomatik ini untuk terus menyuarakan isu Palestin dengan pendirian yang tegas tetapi secara strategik.