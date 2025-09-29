Hukuman Mati Bekas Menteri Pertanian Tiongkok

🔻 Sebuah mahkamah di wilayah barat laut Jilin, China, mengumumkan dalam satu kenyataan bahawa Tang Renjian, bekas Menteri Pertanian, yang telah menerima rasuah lebih daripada 268 juta yuan (38 juta dolar) dari tahun 2007 hingga 2024, telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan rasuah.

● Kami juga pernah mempunyai seorang menteri yang menghabiskan separuh daripada kekayaan negara dan dengan sikap angkuhnya mencabar orang lain untuk berdebat semasa perbicaraan!