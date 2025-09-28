Menteri Luar: Kedutaan Malaysia di Iran Sudah Beroperasi Semula

Kedutaan Malaysia di Iran, yang ditutup sementara berikutan konflik antara Iran dan Israel pada Jun lalu, telah beroperasi seperti biasa, menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan.

Beliau memaklumkan bahawa Duta Malaysia ke Iran, Khairi Omar, juga sudah kembali bertugas di Tehran.

Butiran penting:

Status: Kedutaan sudah beroperasi semula seperti biasa.

Latar belakang: Penutupan sementara dibuat semasa konflik Iran-Israel bulan Jun lalu, untuk keselamatan kakitangan.

Harapan: Malaysia berharap tiada lagi konflik di Asia Barat kerana ketidakstabilan di sana boleh memberi kesan ke seluruh dunia, termasuk Malaysia.

Keputusan untuk menutup kedutaan sementara dan memulangkan rakyat Malaysia serta kakitangan kedutaan dibuat oleh Kementerian Luar Negeri ketika konflik memuncak.