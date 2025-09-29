Di Kota Gaza, Air Lebih Berharga Daripada Emas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laman web Al-Monitor, melalui laporan korespondennya di Gaza, menggambarkan keadaan kemanusiaan terkini di bandar itu:

Dengan serangan darat Israel ke Kota Gaza dan kekurangan air yang teruk, perjuangan penduduk untuk terus hidup menjadi lebih sukar daripada sebelumnya. Namun, bagi mereka, meninggalkan bandar itu bererti pelarian secara kekal dan menyerah kepada rancangan mengusir rakyat Palestin dari tanah air mereka.

"Adel Ibrahim," seorang penduduk yang masih enggan meninggalkan bandar itu, berkata:

"Tentera Israel menggunakan setiap cara untuk memaksa kami meninggalkan bandar ini. Mereka memotong bekalan air minuman kami. Dengan menggunakan dron, mereka menyasarkan tong air yang kami letakkan di bumbung rumah. Mereka juga menembak panel solar kami untuk melucutkan satu-satunya sumber elektrik kami."

Walaupun tanpa air dan elektrik, beliau menegaskan bahawa menanggung kesusahan ini lebih mudah daripada menjadi pelarian:

"Saya percaya sesiapa yang meninggalkan Kota Gaza tidak akan pernah kembali. Jika saya pergi, saya akan kehilangan segala-galanya, rumah saya, tanah saya, kenangan saya."