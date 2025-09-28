Washington Telah Mengambil Tindakan Tanpa Tolok Banding Terhadap Gustavo Petro.

Agensi Berita Antarabnagsa Ahlul Bait (ABNA): Visa diplomatik Presiden Colombia dibatalkan secara serta merta, dan dia diarahkan untuk meninggalkan New York, dilabel sebagai "penceroboh dan provokatif" oleh Jabatan Negara AS kerana didakwa menggalakkan askar Amerika untuk memberontak.

Namun, tindak balas Petro merupakan perkara yang membezakannya. Beliau melangkah lebih jauh daripada retorik kepada tindakan. Beliau mengisytiharkan dirinya secara terbuka sebagai sukarelawan pertama dalam "tentera rakyat" untuk pembebasan Palestin.

Ini amat signifikan kerana, sementara banyak pemimpin Arab kekal dalam keselesaan hotel mewah mereka, Petro membawa mesejnya ke jalanan New York. Beliau berdiri bersama rakyat dan secara langsung menentang Israel dan AS di wilayah mereka sendiri.

Dari perspektif politik, Petro menjadi contoh "keberanian moral", seorang ketua negara yang kekal berdikari, menyuarakan kebenaran kepada kuasa hegemonik, dan secara jelas memihak kepada yang tertindas.

Ini amat berbeza dengan tingkah laku kebanyakan pemimpin Barat (AS, UK, Jerman, Perancis, Itali) dan banyak pemerintah Arab dan Muslim yang lain, yang dilihat menyokong penjajahan moden, keganasan negara, dan jenayah genosid di Gaza.