Pemergian Isteri Ayatullah Agung Sistani Mendapat Takziah Seluruh Iraq

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Abdul Latif Jamal Rashid, Presiden, dan Mohammed Shia' Al-Sudani, Perdana Menteri Iraq, meluahkan rasa sedih dan kesal yang mendalam, serta menyampaikan takziah atas musibah pemergian isteri Ayatullah Agung Sistani, rujukan agama yang terkemuka, kepada rakyat Iraq dan dunia Islam.

Menurut agensi berita rasmi Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid dalam mesej takziahnya menyatakan: "Dengan perasaan sedih dan kesal yang amat sangat, kami menyampaikan takziah atas pemergian isteri kepada marja' yang terkemuka, Ayatullah Agung Sayid Ali Al-Husaini Sistani (semoga panji-panjinya kekal) kepada rakyat Iraq dan umat Islam."

Dalam mesejnya, beliau menegaskan: "Dengan berlakunya musibah yang menyedihkan ini, kami mengucapkan takziah dan simpati yang paling ikhlas kepada marja' yang terkemuka dan kedua-dua putera beliau yang mulia, Ayatullah Sayid Mohammed Redha Sistani dan Ayatullah Sayid Mohammed Baqir Sistani, serta keluarga rumah tangga mereka yang dihormati. Kami memohon kepada Allah SWT rahmat dan keampunan yang luas untuk arwah, serta kediaman di syurga yang kekal, dan kami mengharapkan kesabaran dan ketabahan untuk marja' yang terkemuka dan keluarga rumah tangganya yang dihormati."

Mohammed Shia' Al-Sudani, Perdana Menteri Iraq, juga melalui satu mesej di rangkaian sosial X, menyampaikan takziah atas pemergian isteri Ayatullah Agung Sistani.

Sebahagian daripada mesej Al-Sudani menyatakan: "Dengan perasaan sedih, kesal, dan keimanan kepada ketentuan Tuhan Yang Maha Suci, kami menyampaikan takziah atas pemergian wanita Alawiyyah, isteri marja' yang terkemuka, Ayatullah Agung Sayid Ali Al-Husaini Sistani."

Beliau menambah dalam mesejnya: "Dengan berlakunya musibah yang menyedihkan ini, kami menyampaikan takziah dan simpati yang paling tulus ikhlas kepada marja' yang terkemuka dan kedua-dua putera beliau yang mulia, Sayid Mohammed Redha dan Sayid Mohammed Baqir, serta keluarga mereka yang dihormati, dan juga keluarga Ayatullah Agung Shirazi (semoga Allah menyucikan rohnya). Kami memohon kepada Allah SWT untuk si arwah, sebagai balasan amal solehnya, rahmat dan keampunan Ilahi, dan untuk waris serta keluarganya, kesabaran dan ketabahan."

Mohsen Al-Mandalawi, Timbalan Pengerusi Pertama Majlis Perwakilan Iraq, juga melalui satu kenyataan mengumumkan: "Dengan hati yang beriman kepada qada' dan qadar Ilahi, kami mengucapkan takziah yang paling ikhlas dan simpati yang paling jujur kepada marja' yang terkemuka, Ayatullah Agung Sayid Ali Al-Husaini Sistani, putera-putera beliau yang dikasihi, keluarga mulia Al Sistani, seluruh rakyat Iraq yang terhormat, dan semua umat Islam."

Al-Mandalawi dalam mesejnya menyatakan: "Musibah besar ini bukan hanya milik keluarga marja'iyyah semata-mata, tetapi berkaitan dengan kesedaran semua rakyat Iraq dan umat Islam Syiah di seluruh dunia, kerana manfaat marja'iyyah yang luhur dari nilai-nilai kerohanian dan kebangsaan merupakan tunjang kesedaran bagi umat."

Menurut laporan Al-Furat News, Sayid Ammar Al-Hakim, pemimpin aliran Kebijaksanaan Nasional Iraq, juga melalui mesej berasingan, menyampaikan takziah atas pemergian isteri Ayatullah Agung Sistani.

Sebahagian daripada mesej takziah Sayid Ammar Al-Hakim menyatakan: "Berikutan pemergian isteri Alawiyyah dan yang mulia kepada marja' yang terkemuka Ayatullah Agung Sayid Ali Sistani (semoga panjinya kekal), anak perempuan Ayatullah Sayid Mirza Hassan, cucu Sayid Mujaddid Shirazi (semoga Allah menyucikan roh mereka berdua), dengan hati yang beriman kepada qada' dan qadar Ilahi, kami menyampaikan takziah yang paling mendalam dan simpati yang paling jujur kepada beliau. Kami memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepada arwah, dan menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada marja' yang terkemuka, para Sayid yang mulia dari kalangan putera-putera dan cucu-cucu beliau, serta saudara-mara mereka."

Faiq Zaidan, Pengerusi Majlis Kehakiman Tertinggi Iraq, juga melalui kenyataan, menyampaikan takziah atas pemergian isteri Ayatullah Agung Sistani, rujukan agama yang terkemuka.

Sebahagian daripada mesej ini, sambil menyampaikan takziah dan simpati yang paling ikhlas kepada Ayatullah Sistani, rujukan agama yang terkemuka, menyatakan: "Dalam musibah besar ini, kami mengisytiharkan kesedihan dan dukacita yang mendalam kepada beliau. Kami memohon kepada Allah SWT agar menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada beliau dan keluarganya yang dihormati, serta melimpahi rahmat-Nya yang luas kepada arwah, dan mengurniakannya kedudukan di kalangan orang-orang yang baik dan soleh di syurga."