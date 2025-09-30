Video | Ada Apa Ibu?

News ID: 1733379

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tenanglah Ibu. Allah tidak melupakan kita. Keadaan akan menjadi lebih baik, Ibu. Ucapkanlah, 'Ya Allah... Allah cukup bagi kami. Dialah sebaik-baik pengatur segala urusan.' Aku sendiri tidak tahu bagaimana hendak menenangkan Ibu. Aku pun tidak mampu menenangkan diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana aku dan keluarga terpaksa tidur di jalanan. Inilah realiti kami sekarang."