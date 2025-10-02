FIFA dan UEFA Harus Menggantung Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amnesty International telah meminta UEFA dan FIFA untuk melarang pasukan bola sepak rejim Israel daripada menyertai pertandingan antarabangsa.

Dalam surat tersebut, Amnesty International menekankan bahawa berikutan jenayah Israel selama dua tahun di Jalur Gaza, UEFA dan FIFA harus bertindak segera mengenai perkara ini.

Surat ini ditujukan kepada Aleksander Čeferin, Presiden UEFA, dan Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan dalam teks yang ditandatangani oleh Agnes Callamard, Ketua Amnesty International, dinyatakan: "Berdasarkan Peraturan 64.2 FIFA, institusi ini harus bertindak balas terhadap jenayah Israel."

Ini sementara media menulis bahawa hari ini Majlis FIFA akan mengadakan mesyuarat, tetapi dengan pengaruh lobi Zionis dan Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, nampaknya isu menangani jenayah rejim Zionis telah dikeluarkan dari agenda! Walaupun begitu, agenda mesyuarat masih belum diterbitkan secara rasmi.