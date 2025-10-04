Larangan Solat Jumaat di Masjid Bahrain Capai Setahun

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Larangan ini mula dikuatkuasakan pada 4 Oktober 2024, apabila pihak berkuasa keselamatan mengepung kawasan sekitar masjid, menutup jalan masuk, dan mewujudkan sekatan bagi menghalang penganut daripada menunaikan solat Jumaat terbesar masyarakat Syiah di situ.

Tindakan ini diambil berikutan siri demonstrasi sokongan kepada rakyat Palestin dan Lebanon yang biasa diadakan selepas solat Jumaat setiap minggu. Pada 4 Oktober 2024, pihak berkuasa menghalang solat Jumaat daripada diadakan, memaksa jemaah menunaikan solat Zohor secara bersendirian.

Kesan Terhadap Tokoh Agama

Beberapa tokoh agama telah menjadi sasaran akibat bantahan ini. Syeikh Ali Al-Sadadi, penceramah utama masjid, telah berulang kali diugut kerana menyampaikan khutbah yang mengutuk kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon.

Selain itu, Syeikh Mohammed Sanqur juga telah ditahan kerana mengkritik kandungan pendidikan yang didakwa berpihak kepada Israel. Beberapa tokoh agama lain termasuk Syeikh Ali Rahma dan Syeikh Fadhil Al-Zaki turut menerima panggilan ugutan daripada pihak berkuasa.

Politik dan Hubungan Antarabangsa

Pemerhati politik menyatakan bahawa larangan ini lebih berkait rapat dengan hubungan Bahrain-Israel berbanding isu dalaman. "Sasaran terhadap mimbar Jumaat mencerminkan keinginan kerajaan Bahrain untuk mengekalkan hubungan rapat dengan Israel, walaupun terpaksa menindas suara agama dan rakyat," menurut seorang penganalisis yang enggan dikenali.

Statistik daripada Pertubuhan Hal Ehwal Tahanan Bahrain mendedahkan sekurang-kurangnya 87 kes penahanan telah direkodkan pada Oktober 2024 sahaja, kebanyakannya berkaitan dengan ungkapan solidariti untuk Palestin.

Sejarah Penindasan Berulang

Ini bukan kali pertama masjid tersebut menghadapi larangan sedemikian. Dari Julai 2016 hingga Mei 2022, masjid yang sama telah dihalang daripada mengadakan solat Jumaat selama hampir enam tahun - antara tempoh penutupan paksa paling lama terhadap institusi keagamaan di rantau ini.

Aktivis hak asasi manusia menegaskan pengulangan larangan ini menunjukkan kesinambungan dasar kerajaan untuk membendung pengaruh agama, mengekang aktiviti institusi keagamaan, dan meningkatkan tekanan terhadap pemimpin agama.

Pelanggaran Perlembagaan

Peguam tempatan menegaskan bahawa larangan berterusan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap Perkara 22 Perlembagaan Bahrain yang menjamin kebebasan beragama. Mereka juga menyatakan ia bercanggah dengan kewajipan antarabangsa Bahrain.

Komuniti hak asasi manusia telah menyeru masyarakat antarabangsa untuk meningkatkan tekanan ke atas kerajaan Bahrain agar: menghentikan dasar ini, mengangkat sekatan ke atas Masjid Imam Al-Sadiq (a.s.), dan membenarkan warganegara menunaikan ibadat mereka secara bebas.