Palestine Action Terus Diharamkan Kerajaan Britain

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Polis London menahan puluhan penunjuk perasaan dalam satu protes besar-besaran di Trafalgar Square pada hari Sabtu, yang diadakan bagi membantah pengharaman kumpulan aktivis pro-Palestin, Palestine Action.

Protes Diteruskan Walaupun Ada Serangan

Perhimpunan ini diteruskan walaupun terdapat permintaan daripada polis dan kerajaan untuk membatalkannya berikutan serangan maut di sebuah rumah ibadat Yahudi di Manchester dua hari sebelumnya. Penganjur, Defend Our Juries, menegaskan hak untuk terus berprotes.

Apa Yang Berlaku Semasa Protest?

Penunjuk perasaan ditangkap kerana memegang placard yang menyokong Palestine Action, yang telah diisytihar sebagai kumpulan haram di Britain. Ramai yang ditahan secara aman sambil disambut dengan sorakan dan laungan "shame on you" terhadap polis oleh orang ramai.

Seruan Perdana Menteri

Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini menyeru agar protes dibatalkan sebagai menghormati komuniti Yahudi yang sedang berduka. Beliau menegaskan, "Ini masa untuk bersatu, bukan memburukkan ketegangan."

Mengapa Palestine Action Diharam?

Kerajaan Britain mengharamkan Palestine Action pada Julai lalu di bawah undang-undang anti-keganasan, selepas ahlinya menceroboh pangkalan tentera dan merosakkan pesawat tentera.

Protes ini adalah yang terkini dalam siri bantahan berterusan mengenai isu Palestin di Britain, yang telah menyaksikan beratus-ratus penahanan.