Altman Berhasrat Mengembankan Infrastruktur AI OpenAI di Asia, Timur Tengah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): CEO OpenAI, Sam Altman, telah memulakan inisiatif pengumpulan dana global yang merangkumi Asia Timur dan Timur Tengah, bagi mendapatkan pembiayaan dan rakan pembuatan untuk memenuhi permintaan syarikat terhadap kapasiti pengkomputerannya.

Menurut Wall Street Journal yang memetik sumber yang mengetahui dengan perjumpaan tersebut, Altman telah mengadakan perbincangan sejak akhir September di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepun dengan pembekal utama seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Foxconn, Samsung, dan SK Hynix.

Tujuan lawatan ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran cip AI dan menjamin pesanan keutamaan tertinggi untuk OpenAI.