Anwar Ibrahim: Rakyat Malaysia Dalam Misi Gaza Dibebaskan, Akan Pulang Tidak Lama Lagi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kesemua 23 rakyat Malaysia yang menyertai misi 'Global Sumud Flotilla' (GSF) dan telah ditahan oleh rejim Zionis sejak Khamis, telah dibebaskan.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengumumkan bahawa mereka akan dibawa keluar dari Israel ke Istanbul dengan penerbangan khas yang disediakan oleh Turki.

Mereka kini dalam perjalanan ke Lapangan Terbang Ramon di selatan Israel untuk penerbangan tersebut.

Anwar berkata, setelah melalui perbincangan dengan pegawai Malaysia di Turki, semua peserta misi akan tinggal di Istanbul kira-kira satu hingga satu setengah hari untuk pemeriksaan kesihatan.

Pemeriksaan ini adalah perlu untuk memastikan keadaan mereka selepas mengalami trauma dan tekanan akibat tindakan kasar Israel.

Beliau menjangkakan kesemua mereka akan pulang ke Malaysia sama ada malam esok atau hari selepasnya.