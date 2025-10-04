Bilangan Kematian Runtuhan Sekolah Indonesia Meningkat kepada 14 Mangsa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bilangan kematian akibat runtuhnya sebuah sekolah berasrama di wilayah Jawa Timur, Indonesia telah meningkat kepada 14 orang, menurut pihak berkuasa, sementara pasukan penyelamat berusaha mencari puluhan pelajar yang dipercayai masih tertimbus under runtuhan.

Latar Belakang Tragedi

Beratus-ratus pelajar, kebanyakannya remaja lelaki, berada di dalam Sekolah Berasrama Islam Al-Khoziny di bandar Sidoarjo ketika bangunan itu runtuh pada hari Isnin lalu. Kejadian awal itu mengorbankan sekurang-kurangnya lima pelajar dan mencederakan kira-kira 100 orang.

Operasi Mencari Mangsa

Ketua Agensi Mitigasi Bencana Negara (BNPB), Suharyanto, mengesahkan bahawa pasukan penyelamat menemui sembilan mayat pada hari Jumaat, menjadikan jumlah kematian semasa kepada 14 orang.

"Sehingga hari ini, kami masih mencari 49 orang yang masih hilang," jelas Suharyanto kepada pemberita pada hari Sabtu.

Penggunaan Jentera Berat

Beliau menambah bahawa lebih banyak mangsa mungkin ditemui apabila pasukan penyelamat mula menggunakan jentera berat untuk membersihkan kawasan di mana mangsa dipercayai tertimbus under runtuhan.

"Selepas mangsa terakhir ditemui semalam, kami memberi tumpuan kepada pembersihan besar-besaran, dengan jentera berat memasuki kawasan yang runtuh," jelasnya.

Cabaran Pengenalan Identiti

Suharyanto menyatakan bahawa proses pengenalan identiti mangsa menjadi rumit kerana kebanyakan mangsa berusia bawah 18 tahun dan tidak mempunyai kad pengenalan kerajaan atau rekod cap jari.

"Sebahagian mayat terlalu teruk rosak untuk dikenali secara visual," jelas beliau.

Statistik Mangsa

Menurut Abdul Muhari, ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana BNPB, jumlah mangsa yang direkodkan setakat ini ialah 167 orang. Daripada jumlah tersebut, 104 orang telah ditemui dan selamat, 14 orang masih menerima rawatan hospital, 89 orang telah dibenarkan keluar hospital, dan seorang lagi telah dipindahkan ke hospital lain.