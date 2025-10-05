Penyanyi Terkemuka Lubnan Serah Diri Kepada Tentera

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA):Ppenyanyi berkenaan telah menyerahkan diri setelah selama ini menjadi buruan dan melarikan diri.

Sumber yang rapat dengan Fadel Shaker melaporkan bahawa artis tersebut menyerahkan diri kepada pasukan risikan tentera Lubnan di kem Ain al-Hilweh, bandar Saida di selatan Lubnan.

Saksi mata menyatakan bahawa Fadel Shaker berjalan dengan tenang dan tanpa menunjukkan tekanan dari kem Ain al-Hilweh ke arah sekatan jalan tentera berhampiran kawasan Al-Hasbah untuk menyerahkan diri.

Fadel Shaker yang dilahirkan pada tahun 1969 di Saida daripada bapa berbangsa Lubnan dan ibu berbangsa Palestin, merupakan antara penyanyi terkemuka di dunia Arab.

Beliau telah meninggalkan kerjaya nyanyian pada tahun 2012 untuk menyertai sebuah kumpulan bersenjata.

Berikutan pertempuran antara tentera Lubnan dan kumpulan bersenjata pimpinan Syeikh Ahmed al-Asir pada tahun 2013, Fadel Shaker telah mencari perlindungan di kem Ain al-Hilweh.