Ketua Kehakiman Iran: Muqawwamah Islam Kekal Kukuh dan Teguh

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Kehakiman, Ketua Kehakiman Iran, Hujjatul Islam wal-Muslimin Mohseni Ejei, menyampaikan ucapan yang merangkumi beberapa perkara:

1. Penghargaan kepada Polis (Faraja):

Beliau memuji perkhidmatan dan pengorbanan anggota polis dalam memastikan keselamatan rakyat di seluruh negara.

Beliau menekankan keperluan untuk polis sentiasa mematuhi undang-undang, bersabar, dan berdiri di sisi rakyat untuk meningkatkan keyakinan awam.

Badan Kehakiman berjanji akan menyokong polis dalam mengukuhkan keamanan.

2. Perkhidmatan dan Kecekapan Badan Kehakiman:

Beliau menekankan kepentingan berkhidmat untuk rakyat dan sistem Islam dengan ikhlas.

Beliau mengarahkan agar urusan undang-undang rakyat diselesaikan dengan pantas, tepat, dan dengan layanan yang hormat.

Beliau mengakui peningkatan bilangan kes yang diterima oleh mahkamah, sebahagiannya disebabkan oleh masalah ekonomi, dan menyeru penggunaan mekanisme seperti pusat penyelesaian pertikaian untuk mengurangkan beban ini.

3. Isu Sosial dan Ekonomi:

Beliau mengarahkan pihak berkuasa untuk membantu mengawal harga barangan keperluan dan memerangi penimbunan barang.

Beliau menegaskan tindakan tegas terhadap elemen yang mengancam keselamatan fizikal dan mental masyarakat.

Beliau menyeru siasatan yang pantas dan teliti serta hukuman mengikut undang-undang ke atas pembunuhan seorang ulama.

4. Ulang Tahun Operasi "Taufan Al-Aqsa" dan Rintangan Islam:

Menjelang ulang tahun kedua operasi tersebut, beliau menyatakan bahawa walaupun musuh bercakap tentang menghapuskan Rintangan Islam, realitinya adalah berbeza.

Beliau menegaskan bahawa Rintangan Islam bukan sahaja tidak dihapuskan, malah terus berdiri kukuh dan teguh.

Pengaruh, populariti, dan reputasi globalnya semakin meningkat, dengan belia di seluruh dunia menyokongnya.

Kebencian global terhadap Amerika Syarikat dan Israel juga mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelum ini disebabkan oleh jenayah mereka di Gaza.

Dari segi politik, Hamas hadir di meja rundingan dengan maruah, tanpa menerima tuntutan berlebihan musuh.

Ringkasan:

Ucapan Ketua Kehakiman menekankan sokongan kepada polis, peningkatan kecekapan badan kehakiman, tindakan terhadap isu ekonomi dan sosial, dan menegaskan kekuatan serta sokongan global yang semakin meningkat terhadap Rintangan Islam, terutamanya Hamas, selepas dua tahun Operasi Taufan Al-Aqsa.