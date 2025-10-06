Ansarullah: Ada Tipu Helah Amerika dan Israel dalam Isu Gencatan Senjata Gaza

Seorang pemimpin kanan Ansarullah Yamen memberi amaran tentang kemungkinan tipu helah sekali lagi oleh Amerika Syarikat dan rejim Israel dalam rundingan gencatan senjata Gaza. Beliau menegaskan bahawa musuh merancang untuk menyambung semula perang setelah tahanan mereka dibebaskan, namun gerakan penentang (Palestin) dan rakyatnya tetap berwaspada dan tidak akan menjual hak mereka.
Beberapa perkara utama yang dinyatakan oleh Mohammad Al-Farah:
-
Musuh mempunyai agenda tersembunyi: Rundingan cuba dikurangkan hanya kepada angka pertukaran tahanan tanpa komitmen sebenar untuk menghentikan serangan, membatalkan sekatan, atau berundur dari Gaza.
-
Rancangan Trump mendedahkan niat sebenar: Ia bertujuan untuk mengurangkan kepentingan perjuangan Palestin dengan menjadikannya isu kemanusiaan yang terhad, sebagai persediaan untuk kembali berperang setelah mencapai kejayaan politik dan media sementara.
-
Penentangan menolak sebarang pengurangan isu: Kumpulan penentang sedar akan rancangan musuh dan menolak sepenuhnya usaha menjadikan penderitaan rakyat Palestin hanya sebagai sehelai kertas rundingan. Perjuangan ini adalah tentang maruah dan kewujudan, bukan urusan politik.
-
Pendirian Muqawwamah adalah teguh: Tiada pertukaran tahanan tanpa penghentian serangan, tiada ketenangan tanpa maruah, dan tiada perdamaian tanpa pengunduran musuh.
-
Perjanjian mesti mempunyai jaminan sebenar: Sebarang perjanjian yang tidak menjamin pengakhiran perang Gaza dan pembatalan sekatan hanyalah satu helah. Pertaruhan untuk mematahkan semangat penentangan adalah khayalan yang sudah kalah.
-
Kebebasan tidak boleh dijual-belikan: Rakyat yang merdeka tidak akan menerima sebarang perjanjian yang dipaksakan melalui tekanan ketenteraan dan politik, kerana kebebasan tidak boleh diperdagangkan.
Your Comment