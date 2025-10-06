Amaran mengenai Pergerakan ISIS dari Syria ke Nainawa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang wakil wilayah Nainawa di parlimen Iraq memberi amaran tentang pergerakan baru kumpulan pengganas ISIS dari Syria menuju Iraq. Beliau mengingatkan kemungkinan berulangnya senario keselamatan tahun 2014, di mana ISIS pernah menguasai kawasan tersebut.

Mukhtar Al-Moussawi menyatakan bahawa wujud kebimbangan sebenar mengenai usaha elemen pengganas untuk mengulangi situasi 2014, kali ini melalui aktiviti yang dilancarkan dari wilayah Syria.

Beliau menekankan bahawa pasukan keselamatan Iraq sedar sepenuhnya tentang pergerakan ini dan sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghalang penyusupan pengganas. Semua laluan yang mungkin digunakan untuk menyusup dari Syria ke Iraq sedang ditutup.

Al-Moussawi juga menegaskan bahawa maklumat terperinci tentang operasi keselamatan tidak harus didedahkan kepada umum sehingga hasil yang muktamad dicapai dan pemimpin pengganas berjaya ditangkap.