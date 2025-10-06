Pengurangan Bantuan Makanan Ancam Berjuta Penduduk Somalia dengan Kebuluran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Program Makanan Sedunia (WFP) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran bahawa berjuta-juta penduduk Somalia menghadapi risiko kebuluran teruk dan kekurangan zat makanan.

Krisis ini berpunca daripada kekurangan dana yang teruk, memaksa agensi tersebut mengurangkan bantuan makanan kecemasan mereka lebih daripada dua pertiga.

Beberapa fakta utama:

Ross Smith, Pengarah Bahagian Kecemasan WFP, menyatakan: "Kami melihat peningkatan tahap kelaparan kecemasan yang membimbangkan di Somalia. Keupayaan kami untuk bertindak balas semakin berkurangan. Tanpa pembiayaan segera, beribu-ribu keluarga akan menghadapi bencana kemanusiaan."

Menurut laporan terkini, kira-kira 4.4 juta orang di Somalia berada dalam tahap krisis atau lebih teruk.

Hampir satu juta orang daripadanya mengalami tahap kelaparan kecemasan – angka yang telah meningkat 50% dalam tempoh 6 bulan.

Masalah kekurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak amat membimbangkan: 1.8 juta kanak-kanak bawah 5 tahun mengalami kekurangan zat makanan akut. 421,000 kanak-kanak mengalami kekurangan zat makanan teruk. Hanya 180,000 kanak-kanak menerima rawatan pemakanan.

WFP memerlukan $98 juta segera untuk meneruskan operasi menyelamat nyawa untuk 800,000 orang sehingga Mac 2026.

Jika dana tidak mencukupi, pengurangan bantuan akan berterusan sedangkan keperluan kemanusiaan terus meningkat.

Krisis ini berlaku ketika Somalia berdepan dengan kesan kemarau teruk, konflik dalaman, dan pengurangan bantuan kemanusiaan – situasi yang dengan pantas mendorong keluarga yang terjejas ke ambang bencana.