Bekas Menteri Pertahanan Picu Ketakutan Akan Pembalasan Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu gelombang kebimbangan baru melanda Israel, disemarakkan oleh amaran keras daripada pegawai keselamatan kanan mengenai pembalasan Iran yang bakal tiba.

Dalam satu wawancara televisyen pada Rabu di saluran KAN Israel, bekas Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengeluarkan amaran awam yang serius. Beliau menyatakan bahawa Iran bertekad untuk melancarkan serangan balas terhadap Israel, tanpa mengira sebarang rundingan diplomatik yang sedang berlangsung.

Pegawai kanan rejim Zionis itu membuat rayuan langsung kepada orang ramai, dengan menggesa rakyat Israel agar sentiasa berhampiran kawasan terlindung seperti bunker atau ruang perlindungan kecemasan. Arahan luar biasa ini telah meningkatkan rasa takut dalam kalangan penduduk.

Lieberman menekankan keseriusan ancaman tersebut, dengan menegaskan, "Orang Iran, walaupun dengan sebarang perbincangan, merancang pembalasan terhadap Israel." Beliau menggabungkan kenyataan ini dengan seruan untuk peningkatan kewaspadaan awam semasa sambutan Tahun Baru Yahudi (Rosh Hashanah) yang sedang berlangsung, iaitu masa ketika orang ramai secara tradisinya berkumpul dengan keluarga.

Ini bukanlah kali pertama Lieberman membangkitkan amaran terkini. Amaran beliau sebelum ini pada hari-hari sebelumnya telah mencetuskan panik meluas dan mengejutkan pasaran kewangan Israel, menyebabkan ketidakstabilan yang ketara. Kenyataan terbaru ini telah meningkatkan lagi ketakutan tersebut, mewujudkan keadaan ketegangan dan kewaspadaan yang jelas di seluruh negara.