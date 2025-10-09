Hamas dan Israel Setuju Gencatan Senjata di Bawah Pelan 20 Perkara Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hamas telah mengumumkan bahawa ia telah mencapai perjanjian gencatan senjata dengan rejim Israel melalui rundingan tidak langsung, bertujuan menamatkan peperangan selama dua tahun di Gaza yang disokong AS. Perjanjian ini berdasarkan cadangan 20 perkara yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump.

Pergerakan ketahanan Palestin menyatakan awal Khamis bahawa perjanjian itu termasuk menamatkan perang, penarikan tentera Israel dari Gaza, kemasukan bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan yang melibatkan tawanan Israel dan banduan Palestin.

Hamas menekankan bahawa ia mengadakan perundingan "bertanggungjawab dan serius" dengan faksi ketahanan Palestin lain sebelum menandatangani perjanjian tersebut.

Kumpulan itu mengulangi bahawa penyertaannya dalam perjanjian ini berpunca daripada komitmennya untuk menghentikan "perang pemusnahan" terhadap rakyat Palestin dan memastikan penarikan tentera Israel dari Gaza.

Rundingan bermula selepas Hamas bertindak balas secara positif kepada cadangan Trump, bersetuju untuk membebaskan tawanan sebagai pertukaran untuk banduan Palestin dan memindahkan pentadbiran Gaza kepada pihak berkuasa Palestin.

Tindak balas itu dipuji secara meluas oleh pergerakan ketahanan serantau, yang menggambarkannya sebagai bijak dan tepat dari segi politik.

Hamas serah senarai banduan Palestin

Dalam kenyataan berasingan, Hamas mengesahkan ia telah menyerahkan senarai banduan Palestin untuk ditukar dengan tawanan Israel, selaras dengan kriteria yang dipersetujui.

"Kami menunggu persetujuan muktamad mengenai nama-nama itu, sebagai persediaan untuk mengumumkannya kepada rakyat kami melalui Pejabat Media Tahanan, sebaik sahaja prosedur dan persefahaman berkaitan selesai," tambah kenyataan itu.

Amaran mengenai pengkhianatan Israel

Walaupun bersetuju dengan cadangan itu, Hamas memberi amaran mengenai kemungkinan Israel mengingkari perjanjian itu, dengan merujuk kepada pelanggaran sebelumnya pada 2023 dan Januari 2025.

Kumpulan itu menekankan bahawa pelaksanaan perjanjian bergantung pada pemenuhan syarat-syaratnya.

Hamas juga menggesa pihak-pihak yang rapat dengan Israel, terutamanya AS, untuk memastikan rejim itu tidak mengelak atau melengahkan kewajipannya.

Sementara itu, Pejabat Media Kerajaan Gaza menasihati penduduk untuk kekal berwaspada dan mengelak pergerakan di sepanjang Jalan Rashid dan Salah al-Din sehingga arahan keselamatan rasmi dikeluarkan.

Latar belakang peperangan

Perang bermula pada 7 Oktober 2023, berikutan operasi besar-besaran oleh pejuang ketahanan Gaza di dalam wilayah pendudukan.

Operasi itu, dinamakan Ribut Al-Aqsa, melibatkan serangan ke atas pangkalan Israel dan penangkapan ratusan rakyat Israel.

Sejak itu, Israel melancarkan kempen ketenteraan yang dahsyat ke atas Gaza, membunuh lebih 67,000 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.

Serangan itu termasuk sekatan hampir lengkap, yang dikutuk oleh pertubuhan hak asasi manusia sebagai sejenis perang kebuluran.

Sepanjang konflik, AS memberikan sokongan politik, ketenteraan, dan perisikan yang luas kepada Israel, termasuk berbilion dolar senjata dan veto resolusi gencatan senjata PBB.

Hamas berulang kali menawarkan konsesi, termasuk pembebasan tawanan, tetapi Israel hanya bekerjasama seketika sebelum meningkatkan serangannya.

Pegawai Israel dilaporkan bekerja untuk menghalang rundingan yang bertujuan menamatkan perang, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pujian untuk ketabahan rakyat Gaza

Hamas mengakhiri kenyataannya dengan memuji rakyat Gaza atas ketabahan mereka, yang dikatakannya menggagalkan matlamat Israel untuk menduduki Gaza dan memindahkan penduduknya.

Kumpulan itu memuji kepahlawanan dan ketahanan rakyat Palestin menentang pelan pendudukan fasis.

'Apa yang gagal dicapai Israel melalui pembunuhan beramai-ramai, tidak akan berjaya melalui rundingan'

Izzat al-Rishq, ahli Biro Politik Hamas, memanggil perjanjian itu sebagai pencapaian nasional yang lahir daripada pengorbanan dan ketahanan.

Beliau mengesahkan bahawa pergerakan itu kekal komited untuk mempertahankan hak Palestin dan memberi amaran bahawa kegagalan Israel mencapai matlamatnya melalui perang tidak akan dapat diperbaiki melalui rundingan.

Jurucakap Jihad Taha juga memuji perpaduan dalam kalangan faksi Palestin, yang katanya semakin meminggirkan rejim Israel.