Perang Siber Masih Berterusan, Pendakwah Agama Peranan Penting Urus Pendapat Awam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pegawai kanan Iran menekankan bahawa perang siber masih berterusan dan pendakwah agama memainkan peranan yang sangat efektif dalam mengurus pendapat awam.

Perang Siber Berterusan: Dr. Aghamiri, Pengerusi Pusat Kebangsaan Alam Siber Iran, menyatakan bahawa serangan siber, yang bermula pada 20 Khordad, masih berterusan. Beliau menekankan bahawa alam siber adalah medan pertempuran utama masa kini, yang merangkumi peperangan psikologi dan pengurusan pendapat awam.

Kepentingan Platform Tempatan: Beliau menegaskan bahawa platform media sosial asing, seperti X (Twitter) dan Instagram, boleh menjadi "senjata musuh" jika tidak dikawal selia oleh kerajaan tempatan. Oleh itu, adalah penting untuk membangunkan infrastruktur dan platform dalam negara untuk mengawal ruang siber dengan lebih berkesan.

Peranan Pendakwah: Dr. Aghamiri menekankan bahawa pendakwah agama (mubaligh) sangat berpengaruh di ruang siber. Dengan menggunakan keikhlasan, pengetahuan agama, dan kefahaman tentang media, mereka dapat memandu pemikiran orang ramai dan mengukuhkan semangat nasional.

Tingkah Laku Pengguna: Beliau juga berkongsi hasil kaji selidik yang mendapati 93% rakyat Iran tidak menawarkan sebarang produk atau perkhidmatan dalam talian. Keutamaan utama mereka untuk menggunakan internet adalah untuk berhubung dengan keluarga dan rakan, diikuti oleh topik berkaitan kesihatan.

Laporan ini menyeru untuk kawalan yang lebih besar ke atas ruang siber tempatan dan menyerlahkan peranan pendakwah agama dalam mempengaruhi pendapat awam dan menangkis apa yang digambarkan sebagai perang siber dan psikologi yang berterusan.