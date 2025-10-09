Pesanan Pemimpin Agung Revolusi kepada Kongres Solat Kebangsaan ke-32

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ayatullah Khamenei dalam pesanannya kepada Kongres Solat Kebangsaan ke-32 dengan merujuk kepada peranan solat sebagai kewajipan penuh makna dan penghidup dalam takdir manusia di dunia dan akhirat menekankan: "Mempromosikan dan mengajar solat, menerangkan kehalusan batin solat dan komitmen terhadapnya, adalah kewajipan muktamad bagi institusi penyebar agama, tokoh agama, dan orang-orang yang taat beragama, di mana dalam hal ini alat-alat moden perlu dimanfaatkan."

Teks penuh pesanan Pemimpin Revolusi Islam adalah seperti berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dan semoga salawat Allah tercurah kepada Muhammad dan keluarganya yang suci

Kongres Solat adalah salah satu perhimpunan paling bermanfaat di negara ini, dan hari ketika kongres ini diadakan adalah salah satu hari paling diberkati dalam setahun, dan ini disebabkan oleh pengkhususan dan keunggulan kewajipan penuh makna dan penghidup ini antara kewajipan-kewajipan Islam.

Solat, ketika dilaksanakan dengan adab-adabnya seperti khusyuk dan penyerahan hati kepada Yang Disembah, menenangkan hati, mengukuhkan tekad, memperdalam iman, dan menghidupkan harapan. Dan takdir manusia di dunia dan akhirat bergantung pada hati, tekad, iman, dan harapan seperti ini. Oleh karena itu, anjuran untuk solat dalam Al-Qur'an dan teks-teks agama lainnya lebih banyak daripada anjuran-anjuran lain, dan karena itulah dalam azan solat, ia diumumkan sebagai lebih baik daripada semua urusan.

Ibu bapa, kemudian guru-guru dan sahabat-handai, seterusnya peraturan dan kebiasaan hidup yang berkaitan dengan solat, memainkan peran dalam penyebaran dan komitmen terhadapnya.

Institusi-institusi penyebar agama dan tokoh agama, kemudian semua orang yang taat beragama, harus menganggap ini sebagai kewajipan muktamad mereka dan memanfaatkan alat-alat moden dan dorongan untuk mengajar solat, mempromosikan solat, menerangkan kehalusan-kehalusan penuh makna dalam solat, dan akhirnya kebutuhan duniawi dan ukhrawi setiap Muslim terhadap solat.

Saya perlu mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Encik Qaraati yang telah menanam benih yang berbuah ini dan membawanya sejauh ini.

Salam sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah

Sayed Ali Khamenei