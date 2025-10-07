Tentera Mali Laporkan 15 Militan Tewas di Wilayah Sego

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Markas Besar Angkatan Tentera Mali mengumumkan bahawa dalam satu operasi ketenteraan besar-besaran di daerah Sokolo, wilayah Sego, yang terletak di timur laut ibu kota Bamako, 15 orang militan telah terbunuh dan kira-kira 20 motosikal serta peralatan logistik mereka telah dimusnahkan.

Dalam kenyataan tentera dinyatakan bahawa operasi ini termasuk serangan udara tepat ke atas kedudukan dan pergerakan kumpulan bersenjata di beberapa kawasan bandar Timbuktu; terutamanya berhampiran kawasan "Ain Ghuzmah" di mana beberapa kenderaan pikap yang disamarkan milik kumpulan ini telah dimusnahkan.

Pemerintah Tentera Mali memuji "tahap profesionalisme tinggi" pasukan yang terlibat dalam operasi tersebut dan meminta warga agar bekerjasama dengan pihak berkuasa keselamatan dan melaporkan sebarang pergerakan mencurigakan untuk memainkan peranan dalam mengurangkan ancaman pengganas secara mampan.

Operasi ini dilakukan hanya dua hari selepas satu serangan yang mensasarkan konvoi tentera Mali. Kumpulan "Nusrat al-Islam wal-Muslimin" (JNIM) telah bertanggungjawab atas serangan itu dan mendakwa bahawa empat askar terbunuh serta anggota kumpulan mereka berjaya merampas senjata dan peralatan tentera dalam serangan tersebut.