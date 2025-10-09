Peningkatan Membimbangkan Serangan Islamofobia di United Kingdom, Institusi Rasmi Berdiam Diri

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan kebakaran baru-baru ini di sebuah masjid di bandar Peacehaven, siasatan menunjukkan gelombang serangan Islamofobia pada September 2025 telah melanda seluruh United Kingdom; walaupun kejadian ini serius, tiada tindak balas signifikan daripada kerajaan atau media nasional diperhatikan.

Menurut laporan Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (AS) - Abna - berikutan kebakaran baru-baru ini di sebuah masjid di bandar Peacehaven, siasatan menunjukkan gelombang serangan Islamofobia pada September 2025 telah melanda seluruh United Kingdom; walaupun kejadian ini serius, tiada tindak balas signifikan daripada kerajaan atau media nasional diperhatikan.

Menurut kumpulan "Documenting Oppression Against Muslims" (DOAM), dalam bulan tersebut sekurang-kurangnya 12 serangan Islamofobia telah berlaku di pelbagai lokasi di negara ini, merangkumi daripada kebakaran masjid sehingga penghinaan dan serangan fizikal terhadap Muslim. Laporan ini, yang dilihat lebih 187,000 kali di rangkaian sosial X, walaupun mendapat liputan meluas dalam talian, tidak dilaporkan oleh media arus perdana, dan kerajaan juga tidak mengadakan sebarang mesyuarat kecemasan untuk menanganinya.

Antara kejadian-kejadian ini ialah pemusnahan Pusat Islam Epsom di Surrey, serangan lisan terhadap seorang ibu Muslim di Coventry, pecahan tingkap Masjid "ALAF" di Manchester, serangan terhadap seorang gadis Muslim di Scotland, dan percikan darah serta meletakkan kepala babi di hadapan rumah sebuah keluarga Muslim di Essex. Selain itu, terdapat juga kes-kes tulisan slogan menghina, lukisan salib St. George pada masjid dan kenderaan milik Muslim, serta pemukulan kanak-kanak Muslim di Birmingham.

Pemerhati menyatakan serangan ini adalah hasil daripada tahun-tahun suasana politik dan media negatif terhadap Muslim, serta pertumbuhan aktiviti kumpulan sayap kanan ekstrem yang memaparkan imej tidak manusiawi tentang Muslim. Walaupun kerajaan pada April 2025 berjanji untuk memperuntukkan dana menangani penyebaran kebencian terhadap Muslim, pengkritik mengatakan tindakan ini, tanpa kemahuan politik dan tindakan praktikal, hanya tinggal sekadar retorik.

Nampaknya kerajaan Britain perlu menangani jenayah berasaskan kebencian dengan lebih tegas, dan menganggap Muslim sebagai warganegara yang setara. Media juga harus mengelak daripada menghasilkan semula kebencian dan diskriminasi, serta melaporkan penderitaan mangsa semua agama dengan tepat dan saksama.