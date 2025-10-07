Trump: Jika Bukan Kerana Pertimbangan Politik, Kita Akan Menang Perang di Afghanistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, dalam majlis memperingati 250 tahun penubuhan Tentera Laut Amerika Syarikat, mengakui kekalahan negaranya di Afghanistan dan menyatakan bahawa punca kekalahan tersebut adalah pertimbangan politik.

Trump dalam majlis yang diadakan pada hari Ahad (5 Oktober) menegaskan: "Kami dengan mudah akan menang di Afghanistan, kami akan memenangi setiap peperangan dengan mudah, tetapi kami mengambil kira pertimbangan politik."

Beliau menambah: "Kami tidak lagi berniat untuk mengambil kira pertimbangan politik dan kami akan memenangi peperangan sekali lagi."

Perlu dinyatakan, 7 Oktober merupakan ulang tahun serangan Amerika ke atas Afghanistan pada tahun 2001 dengan alasan memerangi keganasan. Serangan itu menjadi justifikasi bagi kehadiran Amerika di Afghanistan selama 20 tahun, dan walaupun menelan belanja $2.26 trilion serta mengakibatkan lebih 23,000 rakyat Amerika terkorban dan cedera, akhirnya membawa kepada perjanjian dengan Taliban yang menjadi sasaran kempen ketenteraan untuk dimusnahkan, dan pada tahun 2021 kerajaan Afghanistan diserahkan kepada mereka.

Penarikan keluar tentera Amerika dari Afghanistan dan meninggalkan berjuta-juta dolar peralatan ketenteraan di negara itu sentiasa dikritik oleh Trump, yang sering menyalahkan Biden, bekas presiden Amerika, atas penarikan diri tergesa-gesa itu.