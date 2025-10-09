India Sertai Pakistan, Russia, Bantah Trump!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): India telah menyertai Russia, China, Pakistan dan Taliban bagi menentang desakan Presiden AS Donald Trump untuk mendapatkan semula Pangkalan Udara Bagram di Afghanistan.

Dalam mesyuarat di Moscow, kesemua 10 negara yang hadir mengutuk kehadiran infrastruktur tentera asing di Afghanistan dan menganggapnya tidak boleh diterima. Ini berlaku ketika Menteri Luar Taliban, Amir Khan Muttaqi, bakal membuat lawatan bersejarah ke India.

Trump sebelum ini mengugut Afghanistan untuk mengembalikan pangkalan itu kepada AS, tetapi India kini berdiri bersama Taliban menentang ugutan tersebut. Langkah ini menandakan perubahan besar dalam politik antarabangsa.

Mesyuarat "Rundingan Format Moscow mengenai Afghanistan" itu dihadiri oleh India, Iran, Kazakhstan, China, Pakistan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Afghanistan. Selepas mesyuarat, satu kenyataan bersama dikeluarkan yang mengutuk sebarang usaha membina infrastruktur tentera di Afghanistan atau negara jirannya.

Trump mendakwa AS memberikan pangkalan Bagram "secara percuma" dan menuntut ia dikembalikan, dengan mengugut "akibat serius" jika tidak dipulangkan. Namun Taliban menolak tuntutan itu, menyatakan mereka siap berjuang 20 tahun lagi untuk menghalang kehadiran kuasa asing.

Kepentingan Strategik Bagram