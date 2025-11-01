Mamdani: Trump Hanya Peduli Pada Poket Sendiri

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Zahran Mamdani, calon Muslim dalam pilihan raya Datuk Bandar New York, menyatakan dalam satu wawancara televisyen: "Saya rasa orang ramai mengundi dengan memikirkan poket sendiri. Mereka mahu melihat sama ada mereka masih boleh membeli barang yang mampu dibeli empat tahun lalu atau tidak. Tetapi apa yang mereka lihat sekarang ialah Donald Trump hanya peduli pada poketnya sendiri."

Beliau menambah: "Inilah jenis politik yang ditawarkan sekarang. Keadaan telah sampai ke tahap di mana keluarga tentera berbaris dalam barisan pengedaran makanan di seluruh negara. Apabila ramai rakyat Amerika mencari dasar yang benar-benar membantu golongan pekerja, mereka tidak menemuinya dalam diri Donald Trump."

Pendirian Zahran Kwame Mamadani, calon terkemuka untuk jawatan Datuk Bandar New York, terhadap dasar-dasar Donald Trump dan kebergantungan Amerika Syarikat kepada Zionisme telah menimbulkan kemarahan badan-badan Yahudi berhaluan kanan.